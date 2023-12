Serbia: nasce YugoGpt, l’intelligenza artificiale che unisce i Paesi della ex Jugoslavia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In sole 24 ore di "prova" circa mille persone hanno "chiacchierato" con YugoGpt, il primo grande modello linguistico regionale che comprende serbo, croato, montenegrino e bosniaco. Lo ha annunciato il suo creatore, Aleksa Gordic, esperto serbo di intelligenza artificiale. Secondo quanto riferisce il sito “Biznis”, Gordic, che ha alle spalle un’esperienza lavorativa presso Microsoft e Google, ha invitato tutti gli interessati a provare le possibilità di YugoGpt all'indirizzo yugochat.com, e poco prima ha annunciato di aver lanciato la startup Runa AI. L'idea alla base di YugoGpt, come ha detto Gordic, è quella di imparare a fare più o meno la stessa cosa di ChatGpt per l'inglese: capire testi, rispondere a domande e in generale essere utile a persone e aziende che provengono dai Paesi della regione. "Se chiedi a ChatGpt come pagare le tasse quest'anno, ti offrirà una risposta, ma presupporrà che tu paghi negli Stati Uniti", ha spiegato Gordic. “D'altra parte, puoi formare un modello linguistico di grandi dimensioni (Llm) per le tue esigenze locali. Questo è il vantaggio di YugoGpt", ha concluso l’esperto. (Seb)