Mes: Salvini, averlo bloccato è qualcosa di cui vado orgoglioso

23 luglio 2021

- "Per la vita reale, quella che interessa gli italiani, avere bloccato il Meccanismo europeo di stabilità è assolutamente qualcosa di cui vado orgoglioso, e di cui l’intero governo deve andare orgoglioso. Il Mes è uno strumento inutile, dannoso, superato". Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, nell’intervista che andrà in onda questa sera a “Fuori dal coro”, su Rete4. "L’Italia avrebbe dovuto mettere dei miliardi di euro per salvare le banche tedesche in difficoltà", ha aggiunto l’esponente dell’esecutivo, secondo cui la scelta di dire no al Meccanismo europeo di stabilità è stata "una scelta totalmente condivisa" con il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti. "E' una battaglia storica della Lega", ha concluso Salvini. (Rin)