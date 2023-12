© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre "terroristi" sono stati uccisi sulle montagne di Kasserine, in Tunisia, dove si nascondevano, nel corso di un'operazione realizzata congiuntamente da unità dell'esercito e della Guardia nazionale. Lo riferisce il ministero dell'Interno in un comunicato, precisando che l'operazione, tuttora in corso, ha consentito anche il sequestro di armi, munizioni ed esplosivi. (Tut)