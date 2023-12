Serbia: conclusa la decima serata di protesta contro i risultati elettorali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è conclusa a Belgrado la decima protesta di fila in cui i manifestanti sono scesi in piazza contro i risultati delle elezioni, a loro avviso truccate. I cittadini, riuniti attorno allo slogan “La Serbia contro la violenza”, si sono recati davanti all’edificio della radiotelevisione pubblica “Rts”. La protesta era stata preceduta da quella degli studenti, raccolti attorno allo slogan “Gli studenti contro la violenza”. Anche loro hanno protestato contro i risultati elettorali e hanno chiesto delle indagini per verificare eventuali brogli.(Seb)