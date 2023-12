Russia-India: Putin, Modi vuole risolvere conflitto in Ucraina in modo pacifico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro indiano Narendra Modi cerca di risolvere la situazione in Ucraina in modo pacifico. Ad affermarlo è stato il presidente della Federazione Russa, Vldimir Putin, in un colloquio con il ministro degli Esteri indiano, Subramanyam Jaishankar. L'incontro con il ministro degli Esteri si è svolto al Cremlino. “Conosciamo la posizione del primo ministro (…) relativa ai processi complessi, compresi i punti caldi, alla situazione in Ucraina. L'ho informato ripetutamente della situazione intorno a questo conflitto. So del suo desiderio di fare di tutto per risolvere questo problema con mezzi pacifici", ha detto Putin all’apertura di colloqui, promettendo di informare Jaishankar della posizione russa sulla situazione in Ucraina. (Rum)