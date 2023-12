Superbonus: Pella, Forza Italia lavora a soluzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con Forza Italia e col grande lavoro del nostro segretario nazionale, il ministro Tajani, stiamo lavorando per una soluzione sostenibile per il Superbonus. Lo ha dichiara in una nota Roberto Pella, capogruppo FI in commissione Bilancio alla Camera e relatore sulla manovra. “Al di là dello strumento, vogliamo garantire una soluzione che permetta di salvaguardare il quadro economico. Potrebbe essere una proroga di alcuni mesi che avrebbe un costo quantificabile ad oggi sui due miliardi di euro per chi ha i lavori oltre il 70 per cento. Vedremo se nel Milleproroghe o in altre soluzioni legislative. È chiaro che dipende se si deciderà di spalmare il costo in più anni o in un anno unico. Queste, però, sono decisioni che spettano al ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti in accordo col Cdm in un lavoro costruttivo e risolutivo insieme alle proposte di Forza Italia. Alcuni mesi di proroga o una soluzione ad hoc, come richiesto anche da Ance e Confapi, potrebbero quindi essere una soluzione sostenibile per evitare il rischio che non si completino i lavori e si vada in mora e si possa salvaguardi il quadro economico di tutti i condomini", aggiunge. (Rin)