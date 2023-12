Israele: capo Aeronautica respinge accuse di attuare "bombardamenti indiscriminati"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo di Stato maggiore dell'aviazione d'Israele, il generale Omer Tischler, ha respinto le accuse rivolte all'Aeronautica israeliana di attuare "attacchi aerei indiscriminati" nella Striscia di Gaza. Lo ha affermato Tischler in una dichiarazione video, citata dal quotidiano israeliano “The Times of Israel”, in cui commenta che “in seguito all'attacco condotto dal movimento islamista palestinese Hamas contro i civili israeliani lo scorso 7 ottobre, l’aeronautica israeliana ha condotto una campagna precisa e mirata". Il generale ha elencato le procedure attuate dall'aviazione prima di procedere con i bombardamenti: “innanzitutto, colpiamo obiettivi solo dopo aver ricevuto adeguate informazioni e per necessità militari. Poi, attuiamo sforzi di evacuazione. Questi ci consentono di colpire aree dove la presenza civile è minima. Successivamente, selezioniamo le munizioni giuste per ridurre al minimo i danni collaterali. Infine, monitoriamo in tempo reale l'area interessata. Se non è conforme alle nostre procedure operative standard, interromperemo l’operazione”. (segue) (Res)