Israele: capo Aeronautica respinge accuse di attuare "bombardamenti indiscriminati" (2)

- Tischler ha poi affrontato il tema delle "bombe stupide", ovvero le bombe prive di sistemi di guida che consentono loro di colpire con precisione i bersagli. "L'affermazione che tali munizioni siano usate in modo indiscriminato o causino danni incontrollabili è fuorviante. Anche se queste non sono dotate di Gps, vengono comunque utilizzate in modo accurato. Vengono rilasciate in un punto specifico calcolato dal sistema dell'aereo per consentire al pilota di colpire un bersaglio con precisione”, ha affermato il capo dell'aviazione israeliana. Infine, Tischler ha concluso affermando che "in guerra possono verificarsi degli errori. Sebbene siano eccezionali, vengono comunque realizzati. Li studiamo, impariamo da loro e di conseguenza apportiamo modifiche alle nostre operazioni". (Res)