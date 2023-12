Brasile: salario minimo in aumento del 6,92 per cento nel 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Brasile ha aumentato del 6,92 per cento il salario minimo del Paese, passando dagli attuali 1.320 reais (circa 246 euro) a 1.412 reais (263 euro) al mese a partire dal 2024. Il provvedimento è contenuto in un decreto firmato oggi dal presidente, Luiz Inacio Lula da Silva, e che entrerà in vigore 1 di gennaio. La definizione del nuovo valore del salario minimo deriva da una formula adottata durante i governi antecedenti, basata sull'Indice nazionale dei prezzi al consumo (Inpc) degli ultimi dodici mesi e la variazione del Pil dei due anni precedenti. (Brs)