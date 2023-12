Legge Bilancio: sì da commissione a mandato relatori, domani in Aula Camera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via libera, da parte della commissione Bilancio della Camera, al mandato ai relatori per la legge di Bilancio. Il provvedimento, secondo quanto stabilito dalla conferenza dei capigruppo di Montecitorio, arriverà domani mattina, alle 9, in Aula, per la discussione generale. L’esame del testo proseguirà nella mattinata di venerdì 29 dicembre con le dichiarazioni di voto alle ore 17 ed il voto finale entro le ore 19, per l’approvazione definitiva delle misure, in seconda lettura dopo quella del Senato, senza ricorrere allo strumento della questione di fiducia. (Rin)