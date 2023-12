Roma: Stampete-Trombetti (Pd), complimenti a nuovo comandante De Sclavis, scelta giusta per città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Vogliamo esprimere i complimenti al nuovo comandante della Polizia Locale di Roma Capitale Mario De Sclavis e al sindaco Gualtieri per una scelta giusta e di valore che rafforza il ruolo del corpo al servizio della città. Lo dichiara i consiglieri capitolini del Pd Antonio Stampete e Yuri Trombetti. "Questa nomina servirà a dare nuovo slancio in vista dei tanti appuntamenti che Roma si trova ad affrontare, dai cantieri per le opere del Giubileo al controllo di un territorio articolato e complesso come quello della Capitale. Un ringraziamento al comandante uscente Angeloni per il lavoro svolto", concludono. (Com)