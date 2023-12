Roma: assessora Ambiente, auguri di buon lavoro a Mario De Sclavis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Desidero esprimere le mie vive felicitazioni e i migliori auguri di buon lavoro a Mario De Sclavis, nuovo comandante generale del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale. In questi anni ho avuto modo di apprezzarne le tante competenze e l'importante collaborazione a supporto di complessi interventi di decoro. Così in una nota Sabrina Alfonsi, assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale. "La sua vasta esperienza e la profonda conoscenza della città saranno preziose per affrontare le grandi sfide che attendono Roma, soprattutto in vista del Giubileo. Al comandante uscente Ugo Angeloni vanno i sinceri ringraziamenti per il lavoro svolto e l'impegno profuso a servizio della città", conclude.