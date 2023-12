© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cinque bambini a bordo dell’autobus sono stati portati al pronto soccorso. “Purtroppo per i quattro componenti dell’ambulanza non c’è stato nulla da fare”. Lo ha detto il sindaco di Urbino, Maurizio Gambini, a Rainews24, in riferimento allo scontro tra l’autobus e l’ambulanza in una galleria a Urbino. (Rin)