Francia: Schlein, Delors padre integrazione europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è spento Jacques Delors, un protagonista cui la storia dell'integrazione europea deve molto. Così in una nota la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein. “Da convinto federalista, da socialista, ha sempre spinto per un'Unione più politica, necessaria per mettere in comune risorse e competenze per affrontare sfide che non conoscono confini nazionali. Valeva quando Delors era presidente della Commissione europea trent'anni fa e vale ancora di più oggi. Ci vorrà tutto il nostro impegno per non far tornare l'Europa indietro, sulla pericolosa strada degli egoismi nazionali che nel nostro continente hanno prodotto solo guerre e più diseguaglianze. Quei principi cui Delors ha dedicato una vita di impegno politico e istituzionale - la democrazia, la libertà, la solidarietà - non vanno mai dati per scontati e anzi la loro effettiva realizzazione ci chiama ad un impegno quotidiano per costruire un'Europa più giusta, più verde e più sociale insieme", aggiunge. (Rin)