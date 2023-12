Milano: Verri (Lega), il Comune riveda tutte le ciclabili realizzate negli ultimi anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'assessore Granelli è stato raggiunto oggi da un avviso di garanzia, nell'ambito dell'indagine sulla morte della ciclista Cristina Scozia in Via Sforza, questo episodio dovrebbe far aprire un'indagine molto più grande, estesa a tutte le piste ciclabili realizzate negli ultimi anni dal Comune". Così Alessandro Verri Capogruppo della Lega, in merito l'avviso di garanzia recapitato oggi all'Assessore Granelli. "L'Assessore all'epoca aveva le deleghe alla mobilità e la Procura ora indaga sulla regolarità della pista ciclabile - continua. - Da tempo infatti denunciamo la pericolosità delle corsie ciclabili, per ciclisti e utenti della strada. Spesso le ciclabili, sono solo dipinte sull'asfalto senza barriere di protezione e in strade ad alto scorrimento". "L'esempio dell'incrocio di Corso Monforte è l'emblema dell'errore che il Comune commette nel disegnare le ciclabili sull'asfalto, continuando così gli utenti della strada rischiano solo di andare in confusione", conclude Verri. (Com)