Legge Bilancio: Patuanelli (M5s), Meloni si rende conto parole Giorgetti su Patto stabilità?

18 ottobre 2021

- "La si può buttare sull'Lsd e sull'allucinazione psichedelica, ormai scadendo definitivamente nel ridicolo, ma mi chiedo se la premier Giorgia Meloni si renda conto delle parole pronunciate oggi in audizione dal ministro Giancarlo Giorgetti sul Patto di stabilità. La sequenza usata dal ministro è agghiacciante: 'un compromesso peggiore della proposta iniziale della commissione', un 'caos totale', un 'sistema di regole che rischia di diventare prociclico'. Queste espressioni, che purtroppo fotografano alla perfezione il totale fallimento della strategia negoziale europea del Governo, certificandone subalternità e irrilevanza, non possono passare in cavalleria. La Meloni evidentemente le condivide, nonostante questo ha avallato un via libera supino dell'Italia a questo disastro che imporrà al Paese tagli e tasse negli anni a venire". Lo comunica, in una nota, Stefano Patuanelli, presidente dei senatori del Movimento cinque stelle. (Com)