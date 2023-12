Roma: Baglio-Palmieri (Pd), niente caos rifiuti nonostante feste, grazie ad Ama e lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incendio di Malagrotta, sui cui si attendono ulteriori chiarimenti dalle indagini in corso, e l'iperproduzione dai rifiuti nei giorni festivi non hanno gettato Roma nel caos, come avrebbero sperato alcuni detrattori di questa amministrazione. Lo dichiarano la capogruppo del Partito democratico in Campidoglio Valeria Baglio e il consigliere capitolino del Pd e presidente della commissione capitolina Ambiente Giammarco Palmieri. "Migliaia di tonnellate di rifiuti prelevati, servizi di raccolta e spazzamento per far fronte all'incremento di carta, cartone e imballaggi, centri di raccolta aperti nei giorni di festa. Tutto questo - aggiungono - grazie alla pianificazione e soprattutto ai 5mila operatori Ama che hanno accettato di lavorare in questi giorni di festa. Dal giorno stesso dell'incendio l'amministrazione e il management di Ama si sono attivati per far fronte a qualsiasi emergenza potesse verificarsi. Un ringraziamento in particolare alle lavoratrici e lavoratori di Ama per l'azione efficace che stanno svolgendo a servizio delle romane e dei romani e per il decoro della città. L'impegno del Campidoglio e di Ama è quello di dotare la Capitale di una vera autonomia impiantistica e normalizzare il ciclo dei rifiuti e lo stanno facendo", concludono. (Com)