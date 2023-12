Ue: Della Vedova (Più Europa), Delors esempio leadership europeista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Jacques Delors "ha vissuto intensamente una vita dedicata alla costruzione dell’Unione europea. Con visione, intelligenza e tenacia ha dato un contributo decisivo ai progressi degli ultimi decenni in termini di integrazione economica e politica. L’Europa ha bisogno di idee e di leader: Delors è stato un esempio per tutti”. Lo scrive su X (ex Twitter) il deputato di Più Europa, Benedetto Della Vedova.(Rin)