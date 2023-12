Veneto: assessore Sanità, dal primo gennaio avvio screening esteso alla Sma per neonati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Manuela Lanzarin, assessore regionale alla Sanità, oggi a Padova, nel corso di un incontro all'Azienda Ospedale Università di Padova, ha annunciato l'avvio dello screening esteso alla Sma che partirà dal prossimo primo gennaio 2024. "Sappiamo quanto importante debba essere investire in prevenzione sia primaria sia secondaria – ha dichiarato -. Gli screening sono un'arma fondamentale e in questo caso, con un finanziamento di 400 mila euro nel bilancio di previsione appena approvato, abbiamo fortemente voluto mettere a regime in tutto il Veneto, quello neonatale per la Sma, l'atrofia muscolare spinale". "Lo screening allargato alla Sma – ha sottolineato l'assessore alla Sanità - interessa gratuitamente tutti i nuovi nati, suddivisi tra le due aziende ospedaliere della regione: Padova e Verona. L'obiettivo è dare responsi scientificamente certi e tempestivi perché è sempre più fondamentale l'intercettazione precoce. La ricerca, infatti, fa passi sempre più da gigante con risultati eccezionali nella terapia farmacologica. Capito questo, nello screening c'è la chiave per affrontare prima possibile il problema e garantire una maggiore qualità di vita. Soprattutto è possibile allungare la vita di questi pazienti come un tempo era insperato", ha concluso. (Rev)