Rifiuti: Ama, bando da oltre 400 milioni euro per trattamento/recupero di circa 2 milioni tonnellate

Mettere in sicurezza la gestione del ciclo dei rifiuti nella città di Roma, alle porte e in vista del Giubileo. È l'obiettivo della maxi-gara, pubblicata oggi sulla piattaforma telematica Invitalia, la più grande mai proposta da Ama, in accordo e in coordinamento con Roma Capitale, per il trasporto, scarico e trattamento/recupero per i prossimi 3 anni (2024-2026) di circa 2milioni di tonnellate complessive tra rifiuti solidi e rifiuti urbani residui (indifferenziato). L'ordine di grandezza di 2 milioni di tonnellate complessivi di rifiuti è già comprensivo di una quota eccedente stimata per l'anno giubilare (2025). L'importo complessivo massimo di spesa dell'accordo quadro è pari a circa 400 milioni di euro (più iva). È quanto comunica Ama in una nota.