Rifiuti: Ama, bando da oltre 400 milioni euro per trattamento/recupero di circa 2 milioni tonnellate (3)

- L’azienda, pertanto, si rivolge al mercato extra regionale ed estero per tali tipologie di servizi, proponendo un ampio e articolato accordo programmatico. All’interno della procedura, per la prima volta, Ama inserisce anche un lotto che rende possibile il recupero di materia dai rifiuti; in particolare un combustibile alternativo utilizzabile soprattutto nell’industria dei cementifici. "Dopo le importantissime gare su mezzi pesanti, nuovi cassonetti e cestini getta-carte, con questa maxi-gara, la più grande mai bandita, Ama intende mettere in sicurezza anche il fronte del trattamento/recupero soprattutto dei rifiuti indifferenziati - sottolinea il presidente di Ama Daniele Pace -. Se, come auspichiamo, la gara andrà a buon fine, verranno stipulati contratti tracciabili e con la massima trasparenza sulla base delle migliori offerte del mercato. Stiamo lavorando al massimo per garantire il decoro della Capitale, che si prepara a dare la migliore accoglienza ai milioni di fedeli che parteciperanno al Giubileo del 2025". (Com)