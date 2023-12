Francia: Hollande, morte di Delors lascia orfano chi ha creduto nell'Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La morte di Jacques Delors "creerà una forte emozione in tutta Europa poiché egli ha contribuito a plasmarla" e lascia in qualche modo orfani tutti coloro che hanno creduto in quell'ideale. Lo scrive l'ex presidente francese François Hollande su X nel giorno del decesso dell'ex presidente della Commissione europea. La sua morte, scrive Hollande, "riporterà in vita qui un'epoca durante la quale una generazione ha sostenuto instancabilmente un ideale e ha assicurato che fosse tradotto in azione e progresso". Per l'ex presidente, Delors "lascia tutti coloro che l'hanno accompagnata, in un certo senso orfani". Hollande rivolge quindi le sue condoglianze alla figlia Martine Aubry, sindaco di Lille. (Frp)