Legge Bilancio: Bonetti (Azione-Per) a Lega, state dando più soldi alle famiglie che hanno soldi investiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova da venti anni arricchisce il panorama dell’informazione del nostro Paese" Elena Bonetti

Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia

20 luglio 2021

- “In realtà i lavoratori devono sapere che a gennaio riceveranno uno stipendio che è lo stesso di novembre, non è di più: i dieci miliardi servono a mantenere lo stato dell'arte. Fortunatamente noi l'assegno per i figli lo avevamo costruito in modo tale che si adeguasse in modo automatico. Quindi la bella notizia è che aumenterà l'assegno per i figli costruito dal governo Draghi”. Lo ha detto a Sky Economia la vicecapogruppo di Azione-Per (Popolari, europeisti, riformatori) alla Camera, Elena Bonetti. “Avete tolto dagli Isee i Btp”, ha ripreso la parlamentare, rivolgendosi al collega Alberto Gusmeroli, della Lega, “vuol dire che tutte le misure di prestazione sociale aumenteranno per le famiglie che hanno avuto dei soldi da investire in Btp e non avete tolto, per esempio, il valore della prima casa, che era una battaglia che la Lega ha fatto sempre molto a viso aperto. Avete scelto di dare più soldi, cioè meno tasse universitarie, rette dell'asilo più basse, assegno per i figli più alto, alle famiglie che hanno i soldi investiti”. (Rin)