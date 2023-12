Brasile: debito pubblico record a novembre, in aumento del 2,48 per cento su mese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il debito pubblico del Brasile è cresciuto del 2,48 per cento a novembre, raggiungendo la quota record di 6,33 trilioni di reais (circa 1,17 trilioni di euro). Lo ha reso noto l'Erario (Tesouro nacional) in un rapporto pubblicato oggi. Il valore include i debiti interni ed esterni del Paese, e nonostante il risultato del mese di novembre, il dovuto rimane sotto le previsioni presentate a gennaio, che proiettano un debito pubblico tra i 6,4 e i 6,8 trilioni di reais alla fine del 2023. La Banca centrale del Brasile (Bc) ha confermato che il debito pubblico cumulato del Paese a ottobre è aumentato a circa il 74,7 per cento del Pil brasiliano.(Brs)