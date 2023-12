Argentina: conclusa senza incidenti manifestazione sindacale contro piano liberalizzazioni di Milei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è conclusa la manifestazione che la Confederazione generale del lavoro (Cgt), il principale sindacato argentino, ha indetto nelle vie della capitale, Buenos Aires, contro i piani di governo del presidente, Javier Milei. Il corteo, come da previsioni, si è chiuso con la consegna - presso gli uffici della giustizia federale - di un ricorso contro il decreto di necessità e urgenza (Dnu) presentato il 20 dicembre da Milei per procedere a una profonda liberalizzazione dell'economia. La manifestazione, cui hanno aderito anche altre sigle sindacali, si è chiusa senza sostanziali incidenti anche se in mattinata, un agente della polizia stradale impegnato ad assicurarsi che i cortei - come da consegna governativa -, non interrompessero la circolazione è stato investito da un autobus di linea. A seguito dell'incidente, che non sembra aver messo in pericolo di vita l'agente, si è prodotto uno scontro tra forze della polizia e manifestanti, chiuso con il fermo di due cittadini. (segue) (Abu)