Argentina: conclusa senza incidenti manifestazione sindacale contro piano liberalizzazioni di Milei (2)

- I sindacati, che non escludono la possibilità di proclamare uno sciopero generale nei prossimi giorni, hanno parlato di una manifestazione "massiccia e civile", organizzata per difendere i diritti dei lavoratori, che - hanno sottolineato anche con slogan ripetuti durante il corteo - non "sono la casta". Nel documento conclusivo, la Cgt ricorda che Milei aveva promesso di procedere a tagli addossandone i costi alla "casta e alla politica". Ma il Dnu, "tra le tante misure arbitrarie, incostituzionali e lesive di un vasto numero di diritti civili, commerciali e sociali, introduce una feroce e retrograda riforma del lavoro il cui unico obiettivo è disciplinare i lavoratori, mettere sotto pressione l'attività sindacale e privilegiare gli interessi degli imprenditori". (Abu)