Ue: Zingaretti (Pd) su Delors, nel suo nome ora un altro salto nel futuro

20 luglio 2021

- “Se oggi nella competizione con il resto del mondo non siamo soli è anche grazie a Jacques Delors: grande socialista e costruttore straordinario del progetto europeo. Nel suo nome ora è il tempo di un altro salto nel futuro. Contro i nazionalismi che producono fragilità, conflitti, solitudini e paure battiamoci per gli Stati Uniti d'Europa. Un’unità nel nome del progresso, della sicurezza, della pace e del lavoro. Per dare speranza alle persone”. Lo scrive il deputato democratico, Nicola Zingaretti.(Rin)