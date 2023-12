Ue: Meloni incontra presidente Kosovo Osmani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato a margine del vertice Ue-Balcani occidentali, la presidente della Repubblica del Kosovo, Vjosa Osmani. E' quanto si legge in una nota di palazzo Chigi. Il cordiale incontro, oltre a confermare l’amicizia che lega Italia e Kosovo, ha offerto l’occasione per fare il punto sul dialogo Pristina - Belgrado facilitato dall'Unione europea. Da parte italiana è stato reiterato l’invito a entrambe le parti ad adottare misure di de-escalation volte a consentire la piena attuazione dell’Accordo di Ohrid. (Com)