Trasporto aereo: AdR, a Fiumicino e Ciampino attivi e-gates per carte d'identità elettroniche

Novità per chi viaggia con la carta di identità dagli aeroporti di Roma Fiumicino e Ciampino: Aeroporti di Roma compie un nuovo passo per rendere l'esperienza del passeggero in aeroporto sempre più veloce e sicura. A pochi giorni dall'attivazione presso l'aeroporto "G.B. Pastine" di Ciampino, adesso anche nel principale scalo italiano, l'aeroporto "Leonardo da Vinci" di Fiumicino, è possibile utilizzare i varchi elettronici (e-gates), fino ad ora destinati unicamente al controllo dei passaporti, con la carta d'identità italiana. Lo comunica in una nota Aeroporti di Roma. I 32,4 milioni di CIE italiane emesse per i maggiori di 14 anni dopo il 7 febbraio 2018 permetteranno dunque di semplificare, in tutta sicurezza, l'esperienza di viaggio dei passeggeri: sarà sufficiente presentare agli e-gates la propria carta di identità elettronica prodotta per il Ministero dell'Interno dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, accelerando così le procedure di controllo del proprio documento personale grazie a questo servizio innovativo. Questa novità porta gli hub della Capitale ad essere i primi in Italia ad introdurre le ultime disposizioni del Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza che ha recentemente autorizzato l'utilizzo dei varchi elettronici anche ai possessori di carta di identità elettronica per le seguenti 15 destinazioni: Albania; Bosnia Erzegovina; Bulgaria; Cipro; Georgia; Irlanda; Kosovo; Macedonia del Nord; Moldavia; Montenegro; Romania; Serbia; Turchia; Egitto (solo viaggi organizzati per motivi di turismo); Tunisia (solo viaggi organizzati per motivi di turismo).