Serbia: domenica le elezioni anticipate, il Partito progressista del presidente Vucic in testa ai sondaggi

- Domenica 17 dicembre si vota in Serbia per le elezioni straordinarie parlamentari, provinciali in Vojvodina e amministrative in 65 municipalità e città del Paese, tra cui la capitale Belgrado. Poco più di 6,5 milioni di cittadini saranno chiamati alle urne presso uno degli 8.273 seggi allestiti nel Paese, dalle ore 7 alle ore 20 di domenica. I cittadini serbi del Kosovo, a causa del no della dirigenza di Pristina ad allestire seggi sul territorio, voteranno nella città di Vranje, e nelle amministrazioni comunali di Kursumlija, Raska e Tutin, situati in Serbia centrale al valico amministrativo col Kosovo. Diciotto le liste elettorali che si sfideranno per i 250 seggi del Parlamento di Belgrado. Per quanto riguarda le elezioni provinciali le liste saranno 13, a disposizione i 120 seggi del Parlamento della Vojvodina, mentre per guidare la capitale Belgrado saranno 14 le liste in corsa. Kragujevac, Kraljevo, Krusevac, Novi Pazar, Pirot e Vranje, sono tra le altre città più importanti del Paese coinvolte nella tornata elettorale. È la quarta volta che, dall'ascesa al potere in Serbia del Partito progressista serbo (Sns) nel 2012, di cui fa parte l'attuale presidente Aleksandar Vucic, si tengono nel Paese balcanico le elezioni politiche anticipate e stando a tutti gli ultimi sondaggi il voto non determinerà nemmeno stavolta alcuno scossone nella politica nazionale del Paese balcanico, nonostante i tanti indecisi, almeno 400 mila secondo le ultime stime. La lista elettorale che porta il nome del presidente, "Aleksandar Vucic-La Serbia non deve fermarsi", formazione di stampo nazional-conservatore, è infatti ancora la grande favorita nella prossima tornata elettorale e si attesta, secondo gli ultimi rilevamenti, al di sopra del 40 per cento delle preferenze. (segue) (Seb)