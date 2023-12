Serbia: domenica le elezioni anticipate, il Partito progressista del presidente Vucic in testa ai sondaggi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo alcuni organi di monitoraggio la campagna elettorale, che è trascorsa senza particolari incidenti di rilievo, ha registrato per l'ennesima volta una disparità enorme nell'esposizione mediatica tra la maggioranza al governo e l'opposizione. Il presidente serbo, pur non essendo eleggibile, è apparso infatti quotidianamente nei media del Paese, controllati in larga maggioranza dal suo partito. Vucic nelle apparizioni, non prima di aver detto di aspettarsi "una larga vittoria" della coalizione da lui sostenuta, si è spinto oltre annunciando le proprie dimissioni da presidente in caso di vittoria dell'opposizione. Il dibattito principale su cui si è basata la campagna elettorale di tutti i partiti serbi è stato rivolto alla direzione futura della politica estera del Paese: due i temi, la questione del riconoscimento del Kosovo, legata sembra ora direttamente al percorso di integrazione europea del Paese, e le sanzioni alla Russia visto che la Serbia è l'unico Paese europeo che non si è ancora allineato alla politica delle sanzioni intrapresa dall'Ue dopo l'inizio della guerra in Ucraina. Russia e Serbia mantengono da sempre particolari rapporti soprattutto legati ad affinità culturali e religiose (nonché interessi energetici da parte serba) e Belgrado conta sull'appoggio di Mosca per bloccare l'entrata del Kosovo nelle maggiori organizzazioni internazionali, prima fra tutte le Nazioni Unite. (segue) (Seb)