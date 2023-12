Serbia: domenica le elezioni anticipate, il Partito progressista del presidente Vucic in testa ai sondaggi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre a promettere il prosieguo della stabilità e della crescita economica del Paese, salari e pensioni più alti, nuovi investimenti per infrastrutture e posti di lavoro, (garantiti soprattutto da aiuti provenienti dall'Unione europea), il capo dello Stato serbo ha escluso in tutti i modi la possibilità del riconoscimento del Kosovo e ha ribadito di contro la prosecuzione di una politica nazionale che guardi "agli interessi dello Stato". Vucic ha quindi ripetuto più volte che non ci sarà l'introduzione di sanzioni alla Russia e che Belgrado sarà rivolta sempre di più alla cooperazione, oltre che con l'Ue che rappresenta di gran lunga il primo partner economico del Paese, anche con "altri mondi", in primis la Cina e i Paesi arabi. L'appoggio storico al partito di Vucic è garantito dalla coalizione guidata dal partito Socialista (Sps) dell'attuale ministro degli Esteri, Ivica Dacic. L'Sps, che persegue una politica parallela all'Sns, si attesta secondo i sondaggi all'8-9 per cento e le due formazioni politiche potrebbero insieme superare la quota del 50 per cento dei seggi al Parlamento di Belgrado, visto che hanno annunciato il proseguimento della solida cooperazione nel prossimo esecutivo. (segue) (Seb)