Spagna: Unione lavoratori sottoscrive piano licenziamenti Telefonica da 3.241 posti lavoro (2)

- Il sindacato ha chiesto a Telefonica, tuttavia, di migliorare il piano di creazione di posti di lavoro ed il premio di fedeltà del piano pensionistico per coloro il cui rapporto con l'azienda terminerà nei prossimi mesi dopo il processo di licenziamento collettivo. L'accordo prevede che i nati nel 1968 riceveranno il 68 per cento del salario regolamentare fino a 63 anni e il 38 per cento fino a 65 anni. I nati nel 1967, 1966, 1965 o 1964 riceveranno il 62 per cento del salario fino a 63 anni e il 34 per cento fino a 65 anni, e il premio volontario sarà aumentato da 3.000 a 10.000 euro. A loro volta, i nati nel 1963 o prima riceveranno il 52% della retribuzione regolamentare fino a 63 anni e il 34 per cento fino a 65 anni. (Spm)