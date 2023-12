Legge Bilancio: Ricciardi (M5s), Giorgetti a corto di argomenti, non si sottragga a responsabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre più a corto di argomenti, soprattutto quando si tratta di far capire al Paese quali sono le misure del governo, qual è la direzione, che idea di crescita si ha in mente, il ministro Giorgetti parla di Lsd e di allucinazione psichedelica in riferimento agli ultimi quattro anni. Lo comunica in una nota il deputato Riccardo Ricciardi, vicepresidente del Movimento 5 stelle. “Ebbene, vorremmo ricordare che nel periodo in cui, secondo lui, si spacciava Lsd, Giorgetti ha passato quasi tre anni al governo, prima da ministro dello sviluppo economico, poi da ministro dell'economia", sottolinea Ricciardi, secondo cui "non è accettabile che Giorgetti si sottragga alle sue responsabilità in maniera così plateale e spudorata". (Rin)