Milano: sospesa licenza al "Bar Giada", avvenivano scambi di stupefacenti

- Il Questore di Milano Giuseppe Petronzi, nell'ambito dell'attività di prevenzione, controllo del territorio e monitoraggio dei locali pubblici milanesi svolta dalla Polizia di Stato per contrastare i fenomeni di criminalità, ha decretato la sospensione per dieci giorni della licenza per la conduzione degli esercizi commerciali denominati “Bar Giada”, via Mercantini n 9 a Milano. Questo pomeriggio, gli agenti del commissariato Comasina hanno notificato la sospensione alla responsabile dell’attività in quanto il locale, a seguito di alcuni controlli effettuati da ottobre 2022 è risultato frequentato da numerosi avventori con precedenti penali e di polizia per reati in materia di stupefacenti, contro il patrimonio, l’immigrazione illegale e contro la Pubblica Amministrazione. A novembre 2023, i poliziotti di via Comasina hanno arrestato un avventore per detenzione e spaccio di sostanze stupefacente, in quanto poco prima aveva ceduto una dose di hashish in cambio di dieci euro, trovandolo inoltre in possesso di 560 euro in contanti. A seguito di accertamenti effettuati dagli agenti sul cellulare dell’arrestato, si è rilevata la presenza di messaggi cui era segnalata esplicitamente e in codice il bar “Giada” come luogo dove dovevano avvenire gli scambi. (Com)