Israele: stampa, Italia perplessa su ambasciatore nominato da Gerusalemme per legami con coloni

- Il governo italiano avrebbe espresso a Israele perplessità in merito alla nomina di Benny Kashriel come nuovo ambasciatore dello Stato ebraico a Roma a causa del suo curriculum politico e del suo stretto legame con il movimento dei coloni ebraici. Lo scrive il quotidiano israeliano “Times of Israel”, secondo cui il governo Roma ha inviato messaggi informali a Gerusalemme esprimendo la propria preoccupazione per l'affidamento dell'incarico a Kashriel. Quest'ultimo, a lungo sindaco dell’insediamento di Ma’ale Adumim, in Cisgiordania, e uno dei maggiori esponenti del Consiglio Yesha, un'organismo che riunisce i consigli municipali degli insediamenti ebraici, è stato scelto a luglio dal ministro degli Esteri, Eli Cohen, come nuovo ambasciatore a Roma. L'Italia, tuttavia, non ha ancora concesso il proprio gradimento per la nomina. Secondo il portale d'informazione israeliano "Ynet", il ministero degli Esteri di Gerusalemme avrebbe sollecitato un intervento al presidente israeliano Isaac Herzog. (Res)