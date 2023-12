Legge Bilancio: Gasparri (FI), Giorgetti ha svolto intervento chiaro e convincente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Sulla legge di Bilancio “Giorgetti ha svolto un intervento chiaro, solido e convincente. E ha fatto bene a non eludere nemmeno la questione del Mes”. Lo dichiara in una nota il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri. "Ha detto bene il ministro dell'Economia e delle Finanze Giorgetti, il Paese è al sicuro dalle tempeste. E ciò grazie all'attuale governo di centrodestra. Dopo l'incompetenza totale di Conte, che ha devastato i conti pubblici ed esposto l'Italia a gravi rischi ed al discredito assoluto”, sottolinea Gasparri, che aggiunge: “Le opposizioni sono apparse inconsistenti, imbarazzanti e totalmente inadeguate. Per fortuna che l'Italia è governata dal centrodestra. Dopo il caos giallorosso, i fallimenti del Pd e l'allucinante parentesi grillina l'Italia aveva bisogno di solidità e serietà. Più che un giurì d'onore per accertare i danni fatti da Conte e dai grillini ci vorrebbero l'intera Corte dei Conti e qualche Procura". (Rin)