Governo: Pagano (Pd), Giorgetti ormai non più credibile, si dovrebbe dimettere

- Il ministro Giorgetti "ha ammesso in modo evidente due fatti di una rilevanza politica enorme: il fallimento in Europa sul Patto di stabilità; l'assenza del sostegno della sua maggioranza dimostrata anche dal voto sul Meccanismo europeo di stabilità. Lui stesso ha dichiarato che il nuovo Patto è un 'caos totale' rispetto alla proposta originale della commissione e ha evaso una risposta alla fondamentale domanda su quali sarebbero gli elementi che lo avrebbero reso sostenibile rispetto alla traiettoria di correzione dei conti pubblici italiani. A questo punto riteniamo inaccettabile che resti al suo posto. Ne va della credibilità del nostro Paese". Lo ha dichiarato il capogruppo democratico in commissione Bilancio alla Camera, Ubaldo Pagano. (Rin)