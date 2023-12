Napoli: giovedì 28 e venerdì 29 si riunisce il Consiglio comunale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tour de force di fine anno per i consiglieri comunali di Napoli. Giovedì 28 e venerdì 29 dicembre si riunisce il civico consesso, con inizio dei lavori alle ore 10, in prima e seconda convocazione, per gli argomenti non trattati nella seduta del giorno 28. Nell'ora precedente si svolgerà il question time. Ventisei le delibere all'ordine dei lavori, a partire dalle delibere 509 sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipate e 524 sulla ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali. All'ordine dei lavori anche 18 ordini del giorno e una mozione.(Ren)