Portogallo: primo medico a ricevere il vaccino anti-Covid lancia appello ai cittadini

- Il medico Antonio Sarmento, il primo cittadino a vaccinarsi contro il coronavirus, ha lanciato un appello alla vaccinazione per "salvare" la salute dei portoghesi e dei professionisti del settore sanitario. "La vaccinazione è molto importante. Il vaccino è sicuro e, oltre alla salute delle persone, evita un afflusso brutale ai centri sanitari e ai servizi di emergenza degli ospedali, che sono già sottodimensionati anche per la routine e che, in una situazione di picco, peggiorano", ha detto Sarmento in alcune dichiarazioni all'agenzia di stampa "Lusa". Sarmento, che per 16 anni è stato direttore del servizio di infettivologia del Centro Hospitalar Universitário de Sao Joao di Porto, ha ricevuto il vaccino da Pfizer-BioNTech il 27 dicembre 2020. "Quando ho visto tutti quei giornalisti sono rimasto sorpreso. Non mi sento speciale. Ero felice di aver ricevuto un vaccino straordinario che ha aiutato molto a ridurre i casi", ha ricordato il medico 68enne. (Spm)