Roma: calcinacci cadono da un palazzo in via dei Foscari, due auto danneggiate, nessun ferito

- Le pattuglie del gruppo Sapienza della polizia locale di Roma sono intervenute oggi pomeriggio per la caduta di alcuni calcinacci da un palazzo a Roma. L'incidente è avvenuto in via dei Foscari, zona piazza Bologna, dove due auto ferme in sosta sono rimaste danneggiate dalla caduta dei pezzi dalla facciata dell'edificio. Nessuna persona è rimasta ferita. La strada è stata chiusa al traffico intorno alle 16 per agevolare l'intervento della polizia e la messa in sicurezza da parte dei vigili del fuoco.(Rer)