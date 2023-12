Ue: direttore intelligence olandese, la Cina è la minaccia più grande

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina è “per l'Europa un partner commerciale estremamente importante e, allo stesso tempo, strategicamente la più grande minaccia”, con i cinesi che “pensano a un lungo termine” e hanno “enormi competenze, ad esempio nel settore cibernetico”. È quanto affermato da Erik Akerboom, il direttore del Servizio generale per le informazioni e la sicurezza (Aivd), ossia l'agenzia di intelligence dei Paesi Bassi, nel corso di un'intervista che ha rilasciato al settimanale “Der Spiegel”. Il funzionario ha avvertito che la Cina continua ad attuare “un massiccio spionaggio industriale” e “il suo sistema non è tanto facile da capire per noi”. L'intelligence di Pechino “non ha le nostre stesse regole” e “ogni cinese è obbligato per legge ad aiutare lo Stato, a fornire informazioni e accessi”. Pertanto, ha infine evidenziato Akerboom, il sistema cinese è “più diffuso e più difficile da penetrare”.(Geb)