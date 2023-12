Ue: direttore intelligence olandese, la situazione della sicurezza è tesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione della sicurezza in Europa è “tesa: islamisti, estremisti di destra, attacchi informatici dalla Cina e dalla Russia, molti che si allontanano dalle istituzioni”. È quanto affermato da Erik Akerboom, il direttore del Servizio generale per le informazioni e la sicurezza (Aivd), ossia l'agenzia di intelligence dei Paesi Bassi, nel corso di un'intervista che ha rilasciato al settimanale “Der Spiegel”. Il funzionario ha poi evidenziato: “Nella mia carriera, non ho mai sperimentato un momento in cui la sicurezza dell’Europa era a rischio su così tanti livelli”. (Geb)