Ue: direttore intelligence olandese, aumenta il rischio di attentati con matrice islamista

- Il rischio di attentati con matrice islamista in Europa “aumenta già da qualche tempo e ha varie cause”. Il pericolo è aggravato dalla guerra tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas nella Striscia di Gaza. È quanto affermato da Erik Akerboom, il direttore del Servizio generale per le informazioni e la sicurezza (Aivd), ossia l'agenzia di intelligence dei Paesi Bassi, nel corso di un'intervista che ha rilasciato al settimanale “Der Spiegel”. Il funzionario ha aggiunto che in questo Stato “vivono già fino a 500 jihadisti” e ha avvertito che “la situazione non si tranquillizzerà nel prossimo anno”. Secondo Akerboom, Hamas e il partito sciita libanese Hezbollah hanno guardato “per anni” all'Europa più come a una regione dove effettuare “relativamente senza ostacoli” preparativi “logistici e finanziari” che come a “un campo d'azione”. Al riguardo, il direttore dell'Aivd ha ammesso che il rischio rappresentato dalle due organizzazioni potrebbe essere stato trascurato e ora deve essere monitorato con più attenzione. (Geb)