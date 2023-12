Migranti: direttore intelligence olandese, non conoscere chi arriva è fonte di preoccupazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fatto di “non conoscere chi” come migrante arriva nei Paesi Bassi dal Medio Oriente e dall'Africa è “naturalmente” fonte di preoccupazione. “Spesso, non conosciamo le identità dei profughi, non sappiamo nulla del loro passato, dei loro precedenti penali, traumi, esperienze di violenza”. È quanto affermato da Erik Akerboom, il direttore del Servizio generale per le informazioni e la sicurezza (Aivd), ossia l'agenzia di intelligence dei Paesi Bassi, nel corso di un'intervista che ha rilasciato al settimanale “Der Spiegel”. Il funzionario ha aggiunto che non si sa neanche se i migranti “siano stati o siano legati a organizzazioni terroristiche, se rappresentino un pericolo”. Akerboom ha poi osservato che “l'immigrazione è un fatto da affrontare”. A ogni modo, ha evidenziato il direttore dell'Aivd, “ovunque in Europa abbiamo problemi significativi con l'integrazione dei migranti, il che può comportare anche dei pericoli”. (Geb)