Marche: Anas, scontro tra autobus e mezzo Croce rossa in galleria a Urbino

- A causa di un incidente avvenuto all’interno della galleria “Cu gulino”, è temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 73 bis var di Urbino, in corrispondenza del territorio comunale di Urbino. Nell’incidente, su cui sono in corso accertamenti, sono coinvolti – riferisce una nota di Anas – un autobus ed un mezzo della Croce Rossa che nell’impatto si è incendiato. Sul posto sono presenti le squadre Anas, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità in sicurezza e per consentire la riapertura della statale nel più breve tempo possibile. (Rin)