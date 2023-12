Venezuela: presidenziali, ancora in stallo il ricorso della leader oppositrice Machado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Potrebbe protrarsi all'anno prossimo l'attesa per conoscere come verrà affrontata la causa "ineleggibilità" della leader oppositrice del Venezuela, Maria Corina Machado. Una vicenda da cui dipende gran parte del negoziato che governo e opposizioni portano avanti per una soluzione alla crisi politica, e alla cui soluzione è in parte legata la decisione del governo degli Stati Uniti di sospendere le sanzioni al comparto energetico. A metà mese, Machado aveva presentato alla Corte suprema di giustizia (Tsj) un ricorso contro la decisione "di fatto" delle autorità contabili (Contraloria general), denunciando la mancanza di un atto giudiziario che stabilisse il veto all'elettorato passivo. La Corte, che ha ricevuto la settimana scorsa il documento dalla Contraloria, deve ora decidere sul ricorso di Machado, ma il calendario dei lavori reso noto da ultimo, prevede una sola giornata di attività - venerdì 29 dicembre -, prima del 5 gennaio. (segue) (Vec)