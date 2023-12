Venezuela: presidenziali, ancora in stallo il ricorso della leader oppositrice Machado (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attesa finale è per capire se Machado, vincitrice assoluta delle primarie di ottobre, potrà partecipare alle presidenziali di fine 2024. In base all'accordo pubblicato a fine novembre dal Regno di Norvegia, Paese propiziatore del dialogo, i candidati avevano tempo fino al 15 dicembre per depositare la sentenza della giustizia amministrativa che li condannava. "Ognuno degli interessati si presenterà personalmente alla Camera politico amministrativa del Tsj per esercitare il ricorso contenzioso amministrativo contro la misura di inabilitazione dettata dalla Corte dei Conti, accompagnata da una richiesta di sospensione cautelare, nel periodo compreso tra il primo e il 15 dicembre", si leggeva nel documento. L'alta corte si sarebbe dovuta pronunciare sulla domanda e la richiesta di sospensione, seguendo "i principi di celerità, efficienza ed efficacia stabiliti in Costituzione". (segue) (Vec)