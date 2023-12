© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Profondo cordoglio per la notizia della scomparsa di Jacques Delors. “Ci lascia un grande europeo, in un tempo in cui l'Europa avrebbe molto bisogno di figure come la sua”. Lo dichiara Carlo Calenda, leader di Azione. (Rin)