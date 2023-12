Napoli: Castellone (M5s), nella sanità non può esserci assistenza di serie A o B

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Dobbiamo garantire un accesso uniforme alla medicina di urgenza su tutto il territorio nazionale. Non possiamo accettare che i cittadini italiani ricevano un'assistenza sanitaria di serie A, di serie B o addirittura di serie C in base alla loro provenienza geografica”. Con queste parole la senatrice campana del Movimento 5 Stelle Mariolina Castellone, vicepresidente del Senato, ha commentato la notizia della bimba di tre mesi morta dopo essere stata respinta dall’ospedale di Boscotrecase perché il pronto soccorso è chiuso da tre anni. “In piena pandemia, una bambina di due anni era morta in Calabria perché non era disponibile la terapia intensiva infantile. Nel 2023, dobbiamo ancora leggere notizie come quella di Boscotrecase - ha osservato Castellone -. La situazione è ormai disperata e a pagare più di tutti sono i cittadini delle regioni del Mezzogiorno, che soffrono oltremodo la disparità creata dalla regionalizzazione della gestione sanitaria”. “In questo senso, i progetti del governo di aumentare l'autonomia sono da combattere vigorosamente, perché non farebbero che allargare queste disuguaglianze - ha aggiunto Castellone -. Dobbiamo impegnarci tutti insieme per salvare la rete di emergenza-urgenza e per restituirle la sua solidità, attraverso la quale regge tutto il servizio sanitario nazionale. Purtroppo però ci tocca registrare che ancora una volta in Legge di Bilancio sono state respinte le nostre proposte che chiedevano più attenzione al comparto dell'emergenza". (Ren)